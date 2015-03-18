«Вести FM: Владивосток»: В случае ЧС жители Приморья получат воду из-под земли

Приморские геологи завершили поиск подземных вод для обеспечения резервного водоснабжения ряда населенных пунктов края в случае чрезвычайных ситуаций. Речь идет о пгт. Кавалерово, Рудном, Хрустальном, Фабричном и Горнореченском.

Елена Боярчук, пресс-секретарь АО «Дальневосточное ПГО» (г. Владивосток, входит в государственный геологический холдинг «Росгеология»): «Работы проводились в рамках государственного заказа в период с 2015 по 2017 гг. За это время также были проведены обследования потенциальных источников загрязнения подземных вод, связанных с деятельностью ныне закрытых рудников по разработке олова на данной территории (карьеры, штольни, хвостохранилища). По результатам получено количество подземных вод, позволяющее предварительно решить вопрос резервного водоснабжения. Определенные дебиты скважин позволяют высоко оценить перспективы участка, запасы оценены по категории С2 в 2,11 тыс. м3/сут. Итоговый отчет предоставлен заказчику – Департаменту по недропользованию по ДФО».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]