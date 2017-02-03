Острые вопросы для заместителя главы Владивостока Натальи Мальцевой — в эфире «Радио России: Приморье»

Когда детей в детсадах станут лучше кормить? Когда в школы Владивостока придут молодые специалисты, а педагогические кадры перестанут стареть? И почему в лютые морозы владивостокские дети пошли в сады и школы? Эти и любые другие вопросы вы сами можете задать заместителю главы администрации Владивостока Наталье Мальцевой в эфире «Радио России: Приморье». Ждем чиновницу в эфире «Радио России: Приморье» 23 января в 18.10. Телефон: 226-00-88.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]