Острые вопросы для заместителя главы Владивостока Натальи Мальцевой — в эфире «Радио России: Приморье»
Когда детей в детсадах станут лучше кормить? Когда в школы Владивостока придут молодые специалисты, а педагогические кадры перестанут стареть? И почему в лютые морозы владивостокские дети пошли в сады и школы? Эти и любые другие вопросы вы сами можете задать заместителю главы администрации Владивостока Наталье Мальцевой в эфире «Радио России: Приморье». Ждем чиновницу в эфире «Радио России: Приморье» 23 января в 18.10. Телефон: 226-00-88.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
22.01.2018 Несмотря на морозы, приморские дети пойдут в школы и сады
-
07.12.2017 «Bosaya» даст концерт на «Радио России. Приморье»
-
12.10.2017 Гребец Иван Штыль в прямом эфире «Радио России. Приморье» (видеотрансляция)
-
06.07.2017 Новый проект для детей запускают на "Радио России. Приморье"
-
01.03.2017 Государство вложило в Приморье 1 трлн рублей и ждет отдачи - профессор Латкин
-
03.02.2017 Юрий Шадрин расскажет о своей новой книге "Моего знакомого съел тигр" в эфире "Радио России. Приморье"
Добавить комментарий