Необычное явление увидят в небе приморцы в ночь на 1 февраля
Приморцы смогут увидеть кровавую луну. Редкое астрономическое явление ожидается в среду, 31 января: суперлуние в сочетании с полным лунным затмением и «голубой Луной». Лучше других его смогут увидеть жители Владивостока, а также всего Приморского края.
В какое время можно наблюдать феномен и чем он так интересен радиостанции «Вести FM: Владивосток» рассказала главный редактор сайта Примпогода Марина Парфенова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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