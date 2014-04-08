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Необычное явление увидят в небе приморцы в ночь на 1 февраля

Необычное явление увидят в небе приморцы в ночь на 1 февраля

Фото: ЛитСайт

Приморцы смогут увидеть кровавую луну. Редкое астрономическое явление ожидается в среду, 31 января: суперлуние в сочетании с полным лунным затмением и «голубой Луной». Лучше других его смогут увидеть жители Владивостока, а также всего Приморского края.

В какое время можно наблюдать феномен и чем он так интересен радиостанции «Вести FM: Владивосток» рассказала главный редактор сайта Примпогода Марина Парфенова.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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