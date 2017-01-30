Приморье ждет ухудшение погоды и очередное похолодание

В первый день февраля в Приморье сохранится антициклональный характер погоды. Предстоящей ночью будет морозно, в континентальной части края -22…-27°C, в горных районах до -37°C, на побережье -15…-20°C. В дневные часы воздух будет хорошо прогреваться, -11…-16°C, на юге и побережье -3…-8°C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

В ночь на пятницу, 2 февраля, в Желтом море зародится неглубокий циклон, который к концу дня сместится на запад Японского моря. Северная шапка циклона накроет юг Приморья из-за чего здесь местами пройдет снег. Температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке в среду и четверг переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -14…-16°C, днем -8...-11°C.

Ночью и днем пятницу в краевом центре без осадков, вечером возможен небольшой снег. Ветер умеренный, вечером до сильного. Ночные температуры составят -14…-17°C, дневные -9…-12°C.

Самым холодным окажется период с 5 по 7 февраля. Волнения и обледенения судов могут достигнуть опасных и чрезвычайно опасных критериев. Об этом «Вестям FM: Владивосток» рассказала главный редактор сайта Примпогода Марина Парфенова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]