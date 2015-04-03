«Вести FM: Владивосток»: Отсутствие метеоданных могло стать причиной исчезновения судна «Восток»
Сильное обледенение морского транспорта прогнозировалось заранее. Однако капитан шхуны мог не получить штормовое предупреждение и выйти в рейс. Отсутствие прогностической информации стало следствием отказа от систем НАВТЕКС и МЕТАРИА, которые многие годы обеспечивали непрерывное оповещение судов на единой международной частоте. На вопросы корреспондента «Вестей FM: Владивосток» Егора Коваленко ответил руководитель Примгидромета, который в советское время лично испытывал системы в море. Борис Кубай рассказывает, к каким трагическим последствиям может привести отсутствие своевременного предупреждения.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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