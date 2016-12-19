Стал известен главный секрет праздника выпускников Приморья
В Приморье завершен прием вариантов названия праздника для выпускников Приморья. Он пройдет в крае впервые (действо запланировано в бухте Золотой Рог, в нем задействуют парусники «Надежда» и «Паллада»). Предполагается, что мероприятие будет не менее масштабным, чем «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге. На данный момент обсуждаются концертная программа и другие составляющие шоу. В эфире радиостанции «Вести FM: Владивосток» Егор Коваленко и руководитель «Центра содействия развитию молодежи Приморского края» Сергей Матлин подвели итоги сбора вариантов названия и обсудили некоторые детали предстоящего праздника.
Е.К.: Сергей Валерьевич, сбор предложений по названию праздника для выпускников Приморья завершен. Конкурс стартовал 27 января и закончился 20 февраля. Сколько вариантов поступило?
Сергей Матлин: Сложно подсчитывать варианты, потому что было очень много повторов. Но всего мы получили порядка 500 писем. В лидерах — темы, связанные с парусами, региональной составляющей или семантикой грядущих перемен в жизни. Но были и совсем радикальные предложения, которые, конечно, не пройдут дальше.
Е.К.: Сколько вариантов будет представлено на голосование?
Сергей Матлин: Приморцам предложат на рейтинговое голосование пять вариантов.
Е.К.: Сергей Валерьевич, праздник для выпускников Приморья будут сравнивать с «Алыми Парусами» в северной столице. И ведь давно назревала необходимость проведения во Владивостоке чего-то подобного?
Сергей Матлин: Есть три момента, почему этот праздник так важен. В первую очередь, конечно, он создается для школьников. В том числе для того, чтобы показать им красоту и возможности родного региона. Во-вторых, в перспективе он может стать одной из визитных карточек региона. Люди будут брать отпуска, чтобы приехать во Владивосток.
О третьем моменте — в аудиоверсии интервью.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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