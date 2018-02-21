Светлана Горячева о книге своих воспоминаний "Далёк мой путь..."
Во Владивостоке состоялась презентация книги воспоминаний одного из самых популярных и авторитетных политиков Приморья, депутата Верховного Совета и Госдумы России с 1990 года, сейчас - члена Совета Федерации - Светланы Горячевой. Книга издана тиражом в тысячу экземпляров, в продажу она не поступит. Как говорит сама Светлана Горячева, все книги подарит жителям Приморья. В книге воспоминаний — самые яркие моменты политической биографии Светланы Горячевой, её взгляд на современную ситуацию в России, впечатления о тех, кто помогал политику отстаивать свою точку зрения в кулуарах власти.
Сегодня в эфире ГТРК Владивосток на телеканале «Россия 24. Приморье» - фрагменты выступления Светланы Горячевой в день презентации книги воспоминаний. Почему 21 февраля 1991 года она решилась дать жёсткий отпор политике и окружению Президента Бориса Ельцина, как боролась с окружением Сергея Дарькина на выборах в Госдуму в 2003 году, что думает о смене руководства краем в октябре 2017го.
Выступление Светланы Горячевой смотрите сегодня, 21 февраля, в 21.30 и 22.30 на телеканале «Россия 24. Приморье»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.02.2018 Светлана Горячева дарит свою книгу приморцам
-
08.12.2017 Светлана Горячева: "С Путиным Россия начала вставать с колен"
-
07.12.2017 Светлана Горячева - в эфире ГТРК "Владивосток"
-
21.08.2014 Светлана Горячева примеривается к посту сенатора от Приморья
-
21.08.2014 Владимир Миклушевский встретился с депутатом Госдумы Светланой Горячевой
-
27.06.2014 Светлана Горячева согласилась стать сенатором от Приморья
Добавить комментарий