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Светлана Горячева о книге своих воспоминаний "Далёк мой путь..."

Светлана Горячева о книге своих воспоминаний

      Во Владивостоке состоялась презентация книги воспоминаний одного из самых популярных и авторитетных политиков Приморья, депутата Верховного Совета и Госдумы России с 1990 года, сейчас - члена Совета Федерации - Светланы Горячевой. Книга издана тиражом в тысячу экземпляров, в продажу она не поступит. Как говорит сама Светлана Горячева, все книги подарит жителям Приморья. В книге воспоминаний — самые яркие моменты политической биографии Светланы Горячевой, её взгляд на современную ситуацию в России, впечатления о тех, кто помогал политику отстаивать свою точку зрения в кулуарах власти.

       Сегодня в эфире ГТРК Владивосток на телеканале «Россия 24. Приморье» - фрагменты выступления Светланы Горячевой в день презентации книги воспоминаний. Почему 21 февраля 1991 года она решилась дать жёсткий отпор политике и окружению Президента Бориса Ельцина, как боролась с окружением Сергея Дарькина на выборах в Госдуму в 2003 году, что думает о смене руководства краем в октябре 2017го.

        Выступление Светланы Горячевой смотрите сегодня, 21 февраля, в 21.30 и 22.30 на телеканале «Россия 24. Приморье»

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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