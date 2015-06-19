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«Вести FM: Владивосток»: На границе с Китаем экологи установили сеть фотоловушек

«Вести FM: Владивосток»: На границе с Китаем экологи установили сеть фотоловушек

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В национальном парке Приморья установили новые фотоловушки для наблюдения за леопардами. Так, сразу около 20 новых точек для фотоучета редких животных появились в текущем году на территории нацпарка «Земля леопарда». Теперь за жизнью хищников на юго-западе края следят около 400 автоматических камер. На сегодняшний день это самая крупная сеть фотоловушек в России. Стоит отметить, что основная их часть размещена у границы с Китаем. Об этом и другом радиостанции «Вести FM: Владивосток» рассказала начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Мария Окулова.

Беседовала: Кристина Радченко.

К.Р.: «На территории нацпарка «Земля леопарда» расширилась сеть фотоловушек. Сколько сейчас камер следит за редкими кошками»?

М.О.: «200 стационарных точек, на которых установлено 400 камер. Это позволяет фотографировать животного с двух сторон, что помогает идентифицировать хищников и вести мониторинг».

К.Р.: «Основная часть приборов установлена на границе с Китаем?»

М.О.: «Граница с Китаем сейчас — основной ареал обитания леопарда. Также в настоящее время в КНР ведется работа по созданию национального парка, который будет направлен на сохранение популяции этого редкого хищника».

К.Р.: «Собираетесь обмениваться опытом с китайскими соседями?»

М.О.: «Конечно! У нас ведется взаимодействие с китайскими коллегами, причем это не одна организация. В том числе это правительственная организация, которая занимается созданием национального парка. По нашим данным, сейчас там ведется масштабная работа, вплоть до переселения нескольких деревень, чтобы на границе была создана особо охраняемая природная территория».

Продолжение — в аудиофайле.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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