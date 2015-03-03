«Спасибо, что не дали умереть!» — ФК «Луч-Энергия» провел пресс-конференцию

Футбольный клуб «Луч-Энергия» вернется к истокам. Теперь владивостокская команда будет называться как и прежде — «Луч». С таким предложением выступил руководитель края Андрей Тарасенко в ходе пресс-конференции Ассоциации футбольного клуба «Луч-Энергия», которая состоялась 7 марта во Владивостоке. Главными спикерами мероприятия выступили временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, вице-губернатор края по развитию физической культуры и спорта Павел Серебряков, исполнительный директор клуба Евгений Стрижиченко и главный тренер команды Александр Григорян. Поводом собраться послужило проведение первого матча «тигров» в весенней части первенства ФНЛ сезона 2017/2018.

Напомним, 10 марта «Луч-Энергия» сыграет с «Оренбургом». Как рассказал «Вестям FM: Владивосток» главный тренер команды Александр Григорян, игра обещает быть жесткой: противник достаточно силен. Да и сам календарь у спортсменов в этом сезоне тяжелый. Однако усиливать нагрузку «желто-синим» не планируется, так как сейчас команда восстанавливается после игры с «Сибирью». Тем не менее, задачи перед клубом стоят масштабные.

В ходе пресс-конференции глава региона Андрей Тарасенко не раз подчеркивал, что стремиться необходимо к выходу в Премьер-лигу, притом собственными силами — силами исключительно приморских спортсменов. Сами спортсмены в свою очередь очень благодарны такому вниманию со стороны властей. Капитан команды в ходе пресс-конференции поблагодарил временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Тарасенко за позитивные изменения в ситуации, сложившейся в клубе. «Спасибо, что не дали умереть», - сказал Максим Насадюк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]