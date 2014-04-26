«Вести FM: Владивосток»: Суда под «удобными» флагами задержали в Приморье

Судно под «удобным» флагом Мальты было задержано в Приморье за нарушение трудовых прав моряков. «Lucy Oldendorff» прибыло в Находку из Южной Кореи и после погрузки металла последует в порт Гонконг. Экипаж — 23 моряка, среди которых 14 индонезийцев, четыре филиппинских моряка, а также граждане РФ, Турции, Польши, Болгарии. Как стало известно, на судне не было коллективного договора, зарплата экипажа не соответствовала ставкам Международной федерации транспортных рабочих.

Аналогичные нарушения профсоюз моряков обнаружил еще на одном судне под «удобным» флагом Панамы, прибывшем в Находку. На этом судне под названием «Konstantinos» работает смешанный экипаж. Это граждане Филиппин, Сальвадора, Греции, России.

Подробнее о том, какой далее надзор будет осуществляться за судами радиостанции «Вести FM: Владивосток» рассказал Николай Суханов, председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков.

Николай Суханов, председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков: «Когда портовая инспекция проверила табели сверхурочных работ, оказалось, что они не были согласованы с самими моряками. А это грубейшее нарушение. Поэтому это судно было задержано 11 марта, а 12 марта мы прибыли на борт судна, чтобы проверить условия труда моряков и есть ли колдоговор. Условия колдоговора не выполнялись. Мы решили написать нотис судовладельцу».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]