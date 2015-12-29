Бывший директор ХК «Адмирал» Илья Спокойнов вышел из СИЗО. Подробности из крайсуда

Экс-гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» Илья Спокойнов выпущен из СИЗО. Он обвиняется в хищении свыше 62,5 миллионов рублей из бюджета Приморья. Спокойнов провел под стражей больше года. В среду Приморский краевой суд во Владивостоке изменил ему меру пресечения на домашний арест, сообщила «Вестям FM. Владивосток» пресс-секретарь Приморского краевого суда Виктория Ковалёва:

«Приморский краевой суд постановил оставить без удовлетворения ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Спокойнова Ильи Евгеньевича. Избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 мая 2018 года включительно. Спокойнову запрещено выходить из квартиры, за исключением времени с 10 до 12 часов, а также общаться с другими обвиняемыми и свидетелями по уголовному делу».

Бывший директор «Адмирала» был задержан правоохранителями в Москве в феврале прошлого года по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Ему вменяют в вину хищение 62,5 миллионов рублей, выделенных из бюджета Приморья на приобретение комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для «Краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы». Спокойнов организовал хищение средств в период времени с мая 2014-го по июнь 2016-го года. В декабре 2016-го в Москве были задержаны жена Спокойнова Марина Свиридова и глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин, чье имя стало широко известно после полетов на собственном вертолете с бывшим губернатором края Владимиром Миклушевским.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]