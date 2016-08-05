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Баскетболистка Светлана Антипова и «золотой пас олимпиады» в Мюнхене Иван Едешко посетили Владивосток

Баскетболистка Светлана Антипова и «золотой пас олимпиады» в Мюнхене Иван Едешко посетили Владивосток

Фото: 24СМИ

Баскетбол как образ жизни. Краевой центр посетили олимпийские чемпионы 1972 и 1992 годов. Талантливая баскетболистка Светлана Антипова и «золотой пас олимпиады» в Мюнхене Иван Едешко в рамках мастер-класса поделились с юными приморским спортсменами главными секретами своих побед. О профессиональных тайнах, присутствии политики в спорте и легендарных трех секундах — в материале «Вестей FM».

Иван Иванович в баскетбол пришел в 14 лет. До этого пробовал себя в боксе, но именно баскетбол считает своим. Как отзывается олимпийский чемпион, этот вид спорта для него и хобби, и работа. А умение идти до конца — в крови с рождения.

Самым сильным противником на площадке Иван Едешко называет себя самого. Как известно, в этой равной борьбе для достижения результата необходимо проявить колоссальную силу воли.

Еще один псалом, который озвучивает «золотой пас»: никогда не сдавайтесь и вы увидите, как сдаются другие. Именно это буквально на каждом мастер-классе и встрече с юными баскетболистами он хочет донести до будущих чемпионов и их тренеров.

О профессиональном спорте, стране и политике со своей точки зрения нашей радиостанции рассказала и олимпийская чемпионка Светлана Антипова.

Полностью сюжет вы можете услышать в аудиоверсии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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