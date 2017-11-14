Лингвистический «митинг» состоится во Владивостоке 4 апреля

Автоколонна «Тотального диктанта» прибудет во Владивосток 4 апреля. Первое в истории мероприятия путешествие из предыдущей столицы акции (г. Новосибирск) в новую (г. Владивосток) стартовало в конце марта и охватило ряд городов страны. В их числе — Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск.

В телефонном интервью корреспонденту «Вестей FM. Владивосток» Егору Коваленко координатор «Тотального диктанта» во Владивостоке Вячеслав Беляков рассказал, что участников пробега встретят в 11.30, после чего начнется ряд мероприятий, включая своего рода лингвистический митинг на центральной площади.

Е.К.: Вячеслав, 24 марта в период 15-летия «Тотального диктанта» закладывается новая традиция — это путешествие из предыдущей столицы в новую. Понятно, команда проекта стартовала от стен родины акции — НГУ. Как проходит такой литературно-лингвистический вояж от Новосибирска во Владивосток?

В. Б.: Путешествие проходит отлично. 4 апреля экипажи прибудут во Владивосток, и мы будем их торжественно встречать в столице «Тотального диктанта—2018».

Е.К.: Программа насыщенная. Если у организаторов будет свободная минута — это хорошо. Как именно Владивосток будет встречать автоколонну?

В.Б.: Очень много мероприятий. Всего один полный день экипажи пробудут здесь. В 11.30 мы встретим их у ростральной колонны в честь 100-летия Владивостока. Затем участники путешествия отправится на центральную площадь и там пройдет такой небольшой лингвистический митинг. Эксперты пообщаются с горожанами. Начнется это мероприятия в 13.00. Кроме того, мы раскроем одно из сложных слов, которое встретится в диктанте. Попросим жителей написать его, посмотрим, сделают ли они ошибки. Затем состоится пресс-конференция. Далее колонна отправится в кампус на острове Русском. И уже в университете Наталья Кошкарёва, председатель экспертного совета «Тотального диктанта», проведет лекцию под названием «Пуп земли или песчинка в океане?»

Е.К.: Вячеслав, во время путешествия создается некий текст, некий рассказ. Всем миром по строчке?

В.Б.: Да, именно так. Каждый житель каждого города, где останавливается автопробег, может поучаствовать в написании этого текста. Предложение или абзац о своем родном городе, о том месте, где он живет.

Продолжение интервью и подробности о беспрецедентном числе площадок для написания диктанта во Владивостоке, о дате прибытия автора текста в приморскую столицу — в аудиоверсии ниже.

Справочно: «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция. В январе этого столицей мероприятия выбран Владивосток. Диктант состоится 14 апреля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]