«Бездействие власти сделало долгострои Приморья очагом напряженности» — эксперт
Сегодня в Приморье остро стоит проблема недостроенных жилых домов по договорам долевого участия. Так, здание на Пихтовой, 35 во Владивостоке строится уже 25 лет. И до сих пор не готовы три подъезда. Люди живут в тяжелейших условиях (сейчас там заселены порядка 100 квартир). Кроме того, пока не ясно, когда будет закончен сектор «Д» в микрорайоне Снеговая Падь, где около 750 пострадавших из-за недостроя семей.
Сейчас депутаты Законодательного собрания Приморского края готовятся к рассмотрению во втором чтении законопроекта об обманутых дольщиках. Ранее парламентарии единогласно поддержали его в первом чтении. Законопроект инициирован депутатом ЗС ПК, членом фракции КПРФ, Андреем Ищенко. Накануне он дал развернутое интервью корреспонденту «Радио России. Приморье» и «Вестей FM. Владивосток», где рассказал все подробности происходящего.
А.И.: «Председатель ТСЖ с Пихтовой, 35 проинформировала меня, что приехала прокуратура Первомайского района. Сотрудники надзорного органа ходили по дому и спрашивали: «А как вы здесь живете? Здесь жить нельзя!» А люди живут. Потому что людям жить негде. А в доме в центре Владивостока нет крыши...»
Корр.: «А зачем она?»
А.И.: «Мы с Вами улыбаемся, конечно. Но представляете, в каком отчаянии эти люди?! Поэтому закон надо принять, чтобы он начал работать. И органы, которые за это отвечают. Но отвечают плохо, иначе этого бы не произошло — инспекция Госстройнадзора, профильные департаменты администрации ПК...»
Полную версию интервью о решении проблемы долгостроев и о том, где и когда во Владивостоке появится сквер и памятник «Детям войны», слушайте 5 апреля, в 18.10 на «Радио России. Приморье»:
Владивосток: 102,1 FM,
Находка: 101,4 FM,
Уссурийск: 106,0 FM,
Online здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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