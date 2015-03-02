Названы уже пять ЧС, которые может принести циклон в Приморье

Из-за сильного дождя и ветра в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Осадки в крае начнутся во вторник днем в связи с выходом очередного циклона с районов Монголии. Сильный дождь на востоке и юго-востоке региона ожидается ночью и днем 11 апреля.

Дарья Адыева, сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю: «Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного неблагоприятного явления. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов в эти дни».

В связи с выпадением большого количества осадков ведомство прогнозирует возможное возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с:

- увеличением количества ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями на трассах местного значения, затруднения в работе автотранспорта;

- авариями на ЛЭП, обрывом, перехлестом ЛЭП и линий связи;

- нарушениями в работе системы ЖКХ;

- подтоплением пониженных участков населенных пунктов в результате выпадения осадков, неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций;

- подъемом уровня воды на реках южной половины края, с подтоплением сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках.

Подробнее — во фрагменте эфира «Вестей FM. Владивосток».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]