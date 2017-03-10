Новые песни группы «Dинамика» в программе «Ледокол»
В очередном выпуске музыкального проекта ГТРК «Владивосток» под названием «Ледокол», который еженедельно выходит на волнах «Радио России. Приморье» - владивостокская группа «Dинамика».
Евгений Черёмухин и Владислав Марущак представили новый сингл «Город» и сыграли несколько песен с готовящегося альбома в акустической версии.
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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