Новости Вести FM Музыкальный проект "Ледокол"

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:14
  0

Новые песни группы «Dинамика» в программе «Ледокол»

Новые песни группы «Dинамика» в программе «Ледокол»

В очередном выпуске музыкального проекта ГТРК «Владивосток» под названием «Ледокол», который еженедельно выходит на волнах «Радио России. Приморье» - владивостокская группа «Dинамика».

Евгений Черёмухин и Владислав Марущак представили новый сингл «Город» и сыграли несколько песен с готовящегося альбома в акустической версии.

https://vk.com/dinamika_vl

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря