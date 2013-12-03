Туристический сезон в разгаре - кому грозит ограничение выезда за границу

Круглый стол по теме «Ограничение права выезда за границу» прошел в студии "Радио России. Владивосток".

Летний сезон уже можно сказать в разгаре. Правда наше приморское лето нас, как всегда, не сильно-то и балует. Но, тем не менее кто-то уже решил провести свой отпуск в более богатых на солнечные дни местах, например, отправляются в зарубежные страны. В этом плане немалое количество приморцев для отдыха выбирает Китайскую Народную Республику, в том числе и в составе туристических групп по безвизовому режиму, а кто-то собирается взять с собой за границу сових несовершеннолетних детей.

Гости студии: главный государственный таможенный инспектор отдела таможенных процедур и таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления Елена Петровна Тертышная, начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю Екатерина Анатольевна Литвинова, сотрудник Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, специалист по вопросам пограничного контроля Хомутов Андрей Иванович.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]