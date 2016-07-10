«Вести FM. Владивосток»: «И букмекеры верят в «Луч». Что важно знать о команде перед новым сезоном?»

17 июля владивостокский футбольный клуб «Луч» сыграет на стадионе во Владивостоке против подмосковных «Химок». Начало матча в 19.00. Таким образом, главная футбольная команда Приморья начнет новый сезон ФНЛ под историческим названием. Несмотря на все трудности, «желто-синие» смогли в короткие сроки оформить необходимые для переименования документы (ранее клуб назывался «Луч-Энергия»).

Перед матчем корреспондент «Вестей FM. Владивосток» Егор Коваленко поговорил с руководителем пресс-службы ФК «Луч» о том, как это событие может повлиять на общий настрой команды, какие задачи стоят перед «тиграми», а также — о проведенной селекционной работе, одним из результатов которой стало попадание в состав приморцев 16-летнего воспитанника «Луча».

- Статистика последних двух сезонов показывает, что в личных встречах у каждой из команд по одной победе, две ничьи, «Химки» в прошлом году 13-е место заняли. Можно ли предполагать с учетом турнирных успехов, что фаворита в этой встрече точно нет?

- Если брать историю противостояния «Химок» и «Луча», она насчитывает уже около 15 лет, в первый раз играли в 2004 году, тогда в мае мы во Владивостоке «Химкам» проиграли. Всего мы провели 17 встреч и только в двух из них «Луч» выиграл. В принципе, по истории, «Химки» являются фаворитом, но в этом матче букмекеры фаворитом считают нашу команду, хотя и не явным.

- Об игроках-новичках: кто они и откуда пришли?

- Пока они не заявлены, говорить о них рано, но у нас есть новый игрок — очень неплохой опорный полузащитник, очень известный защитник у нас появился, также у нас есть несколько молодых ребят перспективных из других клубов.



Продолжение разговора — ниже, в аудиоверсии интервью и подробнее — 16 июля на радио «Вести FM. Владивосток» в 18.45, частота 89.8.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]