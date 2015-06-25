«Вести FM. Владивосток»: Чем опасны змеи в Приморье?

В Приморье наступил сезон змей. Продлится он до ноября. Как информирует ГУ МЧС по Приморью, ползучих гадов в крае водится больше десятка видов, но особенно человеку следует избегать трех: сахалинскую гадюку, восточного и каменистого щитомордника. Что делать, если вы столкнулись со змеей? И куда обращаться за помощью? На эти и другие вопросы «Вестям FM. Владивосток» ответит Кирилл Коростылёв — заведующий отделением токсикологии Краевой клинической больницы №2 города Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]