«Вести FM. Владивосток»: Кандидатам может быть отказано в регистрации на выборах губернатора Приморья
В понедельник закончился срок выдвижения кандидатов в губернаторы Приморья. От «Единой России» баллотируется временного исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко, от ЛДПР выдвинут депутат Госдумы Андрей Андрейченко, от КПРФ — депутат Законодательного Собрания края Андрей Ищенко, «Справедливую Россию» на выборах представит депутат краевого парламента Алексей Козицкий, а от «Российской партии пенсионеров» выдвинут депутат ЗакСобрания Юлия Толмачева. Кандидатам необходимо было предоставить 142 нотариально заверенные подписи или 7 % от общего числа избранных муниципальных депутатов и глав. Сейчас проверяются поданные документы.
Заместитель председателя Избирательной комиссии Приморья Роман Охотников во вторник рассказал «Вестям FM. Владивосток», в случае чего кандидатам может быть отказано в регистрации на выборах губернатора края.
Роман Охотников, заместитель председателя Избирательной комиссии Приморья: «Например, если кандидат представил недостаточное количество подписей глав и представительных органов муниципальных образований, тогда это будет препятствовать ему в регистрации. Либо — в случае отсутствия каких-либо документов, предусмотренных законодательством. Хотя у нас таких случаев не зафиксировано. Сейчас всё выясняется. К 8 августа мы будем понимать, сколько кандидатов зарегистрировано на выборах губернатора Приморского края».
Полная версия комментария заместителя председателя Избирательной комиссии ПК Романа Охотникова — в аудиофайле.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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