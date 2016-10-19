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«Вести FM. Владивосток»: уникальная находка на месте крушения бомбардировщика ТБ-3

Фото: «АвиаПоиск»

Участники приморского «АвиаПоиска» завершили экспедицию в район катастрофы бомбардировщика в Хабаровском крае. Это труднодоступная местность, ближайший ориентир — село имени Полины Осипенко. В октябре 1938-го года ТБ-3 столкнулся в небе с транспортником Douglas DC-3. На месте крушения бойцы приморского отряда, предположительно, обнаружили останки командующего Военно-воздушными силами 2-й Отдельной Краснознамённой армии Якова Сорокина. Несмотря на то, что на месте катастрофы многие годы орудовали мародеры, которые присвоили всё вооружение, включая личное табельное оружие и награды, на месте найден орден «Знак Почета». Он как раз и мог принадлежать Сорокину. Ранее считалось, что командующий ВВС 2-й ОКА был захоронен в Комсомольске-на-Амуре.

Все подробности радиостанции «Вести FM. Владивосток» рассказал командир приморской организации «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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