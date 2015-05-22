«Вести FM. Владивосток»: Интервью о коренных народах Приморья: «В душе они хотя вести традиционный образ жизни, но...»
Девятого августа отмечается Международный день коренных народов мира. Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1994 году. В праздник в штаб-квартире ООН проходят специальные заседания, посвященные проблемам коренных народов. Темой дня в 2018 году должна стать «Миграция и перемещение коренных народов».
Корреспондент «Вестей FM. Владивосток» Егор Коваленко обсудил главные вопросы, касающиеся коренных малочисленных народов Приморья, и пути их решения с председателем Союза коренных малочисленных народов края Валентином Андрейцевым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
31.07.2018 «Вести: Приморье. Интервью»: В крае сохраняются традиции коренных и малочисленных народов
-
08.08.2017 Анонс на 9 августа
-
06.08.2016 Фестивалем и шаманскими танцами отпразднуют День малочисленных народов в Приморье
-
18.12.2015 В Приморье принят закон о коренных малочисленных народах
-
25.11.2015 Почти 2 тысячи приморцев получат новые льготы и субсидии
-
22.05.2015 В Приморье обсудили насущные вопросы коренных народов
Добавить комментарий