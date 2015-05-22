«Вести FM. Владивосток»: Интервью о коренных народах Приморья: «В душе они хотя вести традиционный образ жизни, но...»

Девятого августа отмечается Международный день коренных народов мира. Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1994 году. В праздник в штаб-квартире ООН проходят специальные заседания, посвященные проблемам коренных народов. Темой дня в 2018 году должна стать «Миграция и перемещение коренных народов».

Корреспондент «Вестей FM. Владивосток» Егор Коваленко обсудил главные вопросы, касающиеся коренных малочисленных народов Приморья, и пути их решения с председателем Союза коренных малочисленных народов края Валентином Андрейцевым.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]