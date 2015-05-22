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«Вести FM. Владивосток»: Интервью о коренных народах Приморья: «В душе они хотя вести традиционный образ жизни, но...»

«Вести FM. Владивосток»: Интервью о коренных народах Приморья: «В душе они хотя вести традиционный образ жизни, но...»

Фото: kraeved.info

Девятого августа отмечается Международный день коренных народов мира. Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1994 году. В праздник в штаб-квартире ООН проходят специальные заседания, посвященные проблемам коренных народов. Темой дня в 2018 году должна стать «Миграция и перемещение коренных народов».

Корреспондент «Вестей FM. Владивосток» Егор Коваленко обсудил главные вопросы, касающиеся коренных малочисленных народов Приморья, и пути их решения с председателем Союза коренных малочисленных народов края Валентином Андрейцевым.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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