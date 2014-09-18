Новости Вести FM

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:09
  0

«Вести FM. Владивосток»: Большое культурное мероприятие готовится в Хасанском районе

«Вести FM. Владивосток»: Большое культурное мероприятие готовится в Хасанском районе

«Национальные костюмы, блюда и мастер-классы. В Хасанском районе пройдет творческий фестиваль «Земля леопарда» — на стыке культур».

Большое культурное мероприятие приурочено к 80-летию Приморского края. Среди участников – представители народных диаспор Хасанского района. Корейцы, украинцы, татары и башкиры и не только — теперь они объединяются, чтобы сохранить разнообразие культурных традиций и уникальную природу Приморского края.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря