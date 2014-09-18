«Вести FM. Владивосток»: Большое культурное мероприятие готовится в Хасанском районе

«Национальные костюмы, блюда и мастер-классы. В Хасанском районе пройдет творческий фестиваль «Земля леопарда» — на стыке культур».

Большое культурное мероприятие приурочено к 80-летию Приморского края. Среди участников – представители народных диаспор Хасанского района. Корейцы, украинцы, татары и башкиры и не только — теперь они объединяются, чтобы сохранить разнообразие культурных традиций и уникальную природу Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]