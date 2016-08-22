«Вести FM. Владивосток»: Моряки с судна «Палладий» должны скоро вернуться в Россию
Пять членов экипажа российского судна «Палладий», находящегося на ремонте в южнокорейском Пусане, обратились к Дальневосточной региональной организации (ДВРО) Российского профсоюза моряков с просьбой помочь им вернуться на родину.
Корреспонденты «Вести FM. Владивосток» связались с председателем дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николаем Сухановым, который рассказал о ситуации, сложившейся на судне «Палладий».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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