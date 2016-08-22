Новости Вести FM

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:44
  0

«Вести FM. Владивосток»: Моряки с судна «Палладий» должны скоро вернуться в Россию

«Вести FM. Владивосток»: Моряки с судна «Палладий» должны скоро вернуться в Россию

Пять членов экипажа российского судна «Палладий», находящегося на ремонте в южнокорейском Пусане, обратились к Дальневосточной региональной организации (ДВРО) Российского профсоюза моряков с просьбой помочь им вернуться на родину.

Корреспонденты «Вести FM. Владивосток» связались с председателем дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николаем Сухановым, который рассказал о ситуации, сложившейся на судне «Палладий».

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря