«Вести FM. Владивосток»: Моряки с судна «Палладий» должны скоро вернуться в Россию

Пять членов экипажа российского судна «Палладий», находящегося на ремонте в южнокорейском Пусане, обратились к Дальневосточной региональной организации (ДВРО) Российского профсоюза моряков с просьбой помочь им вернуться на родину.

Корреспонденты «Вести FM. Владивосток» связались с председателем дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николаем Сухановым, который рассказал о ситуации, сложившейся на судне «Палладий».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]