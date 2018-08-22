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«Вести FM. Владивосток»: «Мушкетеры XXI века. Кто они?»

«Вести FM. Владивосток»: «Мушкетеры XXI века. Кто они?»

Фехтование является одним из олимпийских видов спорта. Его история берет начало еще около трех тысяч лет назад. Многие из современных спортсменов считают это искусством. О том, как развивается этот вид спорта в нашем крае, нам рассказала секретарь федерации фехтования в Приморском крае Анна Сарафанова.

Беседует Виктория Фоменко.

В. Ф.: «Фехтовальщиками рождаются или становятся?»

А. С.: «Наверное, становятся, но имея очень большое желание заниматься этим видом спорта».

В. Ф.: «То есть не обязательно иметь какие-то особенные таланты?»

А. С.: «Конечно, врожденные физиологические данные влияют на успехи в спорте, но если человек не хочет, талант его не спасет».

Продолжение — в аудиоверсии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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