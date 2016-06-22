«Вести FM. Владивосток»: Как снежный циклон повлияет на Владивосток?
В конце недели в крае ожидается резкое похолодание, штормовой ветер, а также дождь со снегом. Уже во вторник, 23 октября, во Владивостоке и на юге края пройдут грозовые дожди. Далее осадки распространятся по всему краю. Фон температуры воздуха повсеместно несколько понизится. Основное ухудшение погоды ожидается к концу текущей недели.
Подробнее о предстоящей непогоде корреспондентам «Вестей FM. Владивосток» рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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