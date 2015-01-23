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"Приморью - 80! Наша история": Прокуратуре Приморья исполняется 80 лет

Сегодня, 29 октября, прокуратуре Приморья исполняется 80 лет. Она была создана во Владивостоке 29 октября 1938 года приказом прокурора СССР Андрея Вышинского. В состав надзорного органа вошли прокуратуры Приморской и Уссурийской областей.

Исполняющий обязанности прокурора края Вячеслав Шайбеков в своём поздравлении отмечает, что становление прокуратуры пришлось на крайне сложный период - военные и послевоенные годы. Несмотря на непростые условия, люди успешно выполняли поставленные задачи, последовательно осуществляя высокую миссию надзора за соблюдением законов.

Сегодня прокуратура Приморья – это разветвлённая структура, состоящая из аппарата прокуратуры края, 37 городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратур. Общая численность работников превышает 700 человек.

Об истории и настоящем надзорного ведомства в интервью Егору Коваленко рассказали начальник отдела кадров прокуратуры Приморского края Константин Мирошниченко и председатель совета ветеранов прокуратуры Лидия Совгир.

Фото с сайтов Думы Уссурийского городского округа и ВГУЭС

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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