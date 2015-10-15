«Мы научили весь мир профилактике заболеваний» - эксперт
В Приморском крае подходит к концу кампания комплексного обследования граждан 2018 года. Согласно данным за девять месяцев, диспансеризацию прошла треть от планируемого числа жителей региона. Об этом в интервью Егору Коваленко рассказала главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра Анжела Кабиева.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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