«Мы научили весь мир профилактике заболеваний» - эксперт

В Приморском крае подходит к концу кампания комплексного обследования граждан 2018 года. Согласно данным за девять месяцев, диспансеризацию прошла треть от планируемого числа жителей региона. Об этом в интервью Егору Коваленко рассказала главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра Анжела Кабиева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]