Cергей Сопчук прокомментировал ход выборов губернатора Приморья
Депутат Государственной Думы, руководитель Дальневосточного межрегионального совета партии «Единая Россия» Сергей Сопчук в интервью радиостанции «Вести FM. Владивосток» прокомментировал ход избирательной кампании в Приморье. Ранее сообщалось, что ряд кандидатов не прошёл муниципальный фильтр и не собрал нужное количество подписей депутатов и глав районов. Сергей Сопчук заявил, что это можно объяснить беспечным отношением самих кандидатов к предвыборному марафону:
«Нерасторопность, безответственность - как угодно можно называть. Или это - вообще активное нежелание участвовать в избирательной кампании, и для этих кандидатов важнее было «засветиться», поэтому они таким несерьёзным образом отнеслись к сбору документов», - сказал Сопчук.
Также собеседник «Вестей FM. Владивосток» прокомментировал необходимость прохождения муниципального фильтра, отметив при этом, что когда-то для участия в выборах достаточно было внести денежный залог.
Подробности — в аудиофайле
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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