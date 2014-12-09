«Неделя признаний» и «Щедрый вторник». Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» проведёт акцию в поддержку детей с онкологией

С понедельника, 19 ноября, во Владивостоке стартовала «Неделя признаний». Так, каждый может заявить о своей поддержке того или иного благотворительного проекта. Также в рамках мероприятия состоится благотворительная акция «Щедрый вторник». Её организаторами является Фонд «Сохрани жизнь». Жители и гости Владивостока смогут подключиться и помочь детям с онкологией.

Напомним, с июня 2009 года фонд помогает онкогематологическому центру Краевой детской клинической больницы №1 и семьям, где дети болеют онкогематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.

Подробнее об акции «Вестям FM. Владивосток» рассказала директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]