«Неделя признаний» и «Щедрый вторник». Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» проведёт акцию в поддержку детей с онкологией
С понедельника, 19 ноября, во Владивостоке стартовала «Неделя признаний». Так, каждый может заявить о своей поддержке того или иного благотворительного проекта. Также в рамках мероприятия состоится благотворительная акция «Щедрый вторник». Её организаторами является Фонд «Сохрани жизнь». Жители и гости Владивостока смогут подключиться и помочь детям с онкологией.
Напомним, с июня 2009 года фонд помогает онкогематологическому центру Краевой детской клинической больницы №1 и семьям, где дети болеют онкогематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.
Подробнее об акции «Вестям FM. Владивосток» рассказала директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.10.2018 Более 45 тысяч рублей в пользу онкобольных детей собрали на благотворительной ярмарке во Владивостоке
-
18.09.2018 Во Владивостоке прошел «День доброго мороженого» в помощь онкобольным детям
-
14.09.2018 Чистое сердце — добрые дела. Как можно помочь онкобольным детям Приморья?
-
05.07.2018 Фонд "Сохрани жизнь" помогает детям с онко- и гематологическими заболеваниями
-
26.02.2018 Во Владивостоке впервые прошли «Богатырские игры»
-
09.12.2014 Жителей Владивостока приглашают стать донорами
Добавить комментарий