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«Неделя признаний» и «Щедрый вторник». Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» проведёт акцию в поддержку детей с онкологией

«Неделя признаний» и «Щедрый вторник». Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» проведёт акцию в поддержку детей с онкологией

Фото: permkdkb.ru

С понедельника, 19 ноября, во Владивостоке стартовала «Неделя признаний». Так, каждый может заявить о своей поддержке того или иного благотворительного проекта. Также в рамках мероприятия состоится благотворительная акция «Щедрый вторник». Её организаторами является Фонд «Сохрани жизнь». Жители и гости Владивостока смогут подключиться и помочь детям с онкологией.

Напомним, с июня 2009 года фонд помогает онкогематологическому центру Краевой детской клинической больницы №1 и семьям, где дети болеют онкогематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.

Подробнее об акции «Вестям FM. Владивосток» рассказала директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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