Молодёжь Приморья просит у Олега Кожемяко новый форум

На сайте петиций появилось обращение активных представителей молодёжи Приморья к временно исполняющему обязанности губернатора края Олегу Кожемяко. Они просят главу региона организовать здесь, во Владивостоке, ежегодный федеральный форум молодёжи. Сейчас подобные мероприятия проводятся в различных регионах страны. Ближайшее — в Комсомольске-на-Амуре. Но там форум имеет узконаправленную, инженерную, повестку. А добраться до центральных субъектов России из сотен тысяч желающих молодых приморцев могут единицы: «В связи с географическими особенностями нашего государства участие молодежи Дальнего Востока в таких форумах всегда связано с логистическими трудностями и большими финансовыми затратами, что безусловно сказывается на количестве участников от регионов ДФО», - говорится в тексте петиции.

Организация всероссийского форума молодёжи в Приморье позволит решить сразу несколько задач. Об этом «Вестям FM. Владивосток» рассказал соавтор петиции Александр Бондяев, который долгое время являлся председателем Молодёжной палаты Владивостока и неоднократно участвовал в Молодёжных форумах в различных регионах страны:

«У нас молодёжь получила новый импульс к развитию после проведения АТЭС-2012. Много сообществ сформировалось — молодёжных, волонтёрских. Молодые люди хотят развиваться. И проведение форума станет хорошим подспорьем для этого. У молодёжи появится возможность повышать квалификацию в Приморье, получать уникальные навыки и знания. Соответственно это было бы дополнительным стимулом оставаться в крае, а не переезжать в другие регионы страны. Создание форума позволит понять, каким видит развитие Дальнего Востока и Приморья молодёжь. Такую возможность нельзя упускать».

Авторы отмечают, что после инициативы Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного Федерального округа во Владивосток организация молодёжного форума здесь станет дополнительным инструментом повышения престижа Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]