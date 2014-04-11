Уполномоченный по правам человека взял на контроль ситуацию с разваливающимся домом в Приморье

27 ноября гостем прямого эфира на «Радио России. Приморье» стал уполномоченный по правам человека в крае Валерий Розов. К нему обратилась жительница села Сальского Дальнереченского района Наталья Ивановна Горькавая. Она рассказала, что в 2017 году пришла за помощью в ремонте своего дома на совместный приём Розова и главы муниципалитета Виктора Дернова: «Я показала Дернову фотографии. Дом разваливается, в нём — сквозные дыры». Тогда глава района сказал, что ремонт здания пройдет в 2018 году. Однако до сих пор никакие работы не произведены. Более того, никто уже и не обещает сделать ремонт.

В канун зимы женщина разместилась в помещении летней кухни, так как боится жить в разваливающемся доме. Валерий Розов сказал, что лично займется этой проблемой.

Все подробности — в аудиофайле.

Справочно: Сальское — село Дальнереченского района Приморского края. Административный центр Сальского сельского поселения. Расположено на правом берегу реки Большая Уссурка, недалеко от границы с КНР. Расстояние до административного центра менее 10 км.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]