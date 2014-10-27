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"Диалоги о культуре": "Способны ли художники на эксперимент?"

Порядка двадцати художников из Благовещенска, Биробиджана, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре примут участие в молодёжной региональной выставке «Территория». Выставка представит результат экспериментальной площадки, которая развернётся в зале временной экспозиции "Артэтажа" со стороны Адмирала Фокина, 25. Впервые молодёжная региональная выставка под названием «Территория надежды» прошла в «белом доме» "Артэтажа" в 1995 году при поддержке краевого комитета по делам молодёжи в лице Марины Бариновой и Сергея Матлина. Сейчас новый взгляд на творчество готовы представить юные художники Дальнего Востока, о чем и рассказала радиослушателям куратор выставки Татьяна Олгесашвили.

Ведущая программы Татьяна Гладун.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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