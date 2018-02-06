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«Дачный вопрос»: Как правильно выращивать рассаду?

«Дачный вопрос»: Как правильно выращивать рассаду?

Фото: pixabay.com

В этом выпуске программы пойдет речь о тонкостях высаживания рассады. Советы эксперта, директора сети магазинов «Зеленград», Надежды Шалковниковой помогут дачникам в этом вопросе. Ведущий программы Василий Соколов.

Подробности в аудиоверсии

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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