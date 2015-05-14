«Дачный вопрос»: Почему мы выращиваем сады?

Откуда это стремление подавляющего большинства людей к трем истинам: построй дом, посади дерево, роди сына?

Наверно это секрет создания своей счастливой жизни?

Таким образом мы создаем свое пространство. И в нем тогда обязательно поселятся любовь и счастье.

При условии конечно, что все мы делаем с любовью и радостью.

Трудно сохранить здоровье и радость жизни в городских многоэтажных клетках. Недаром в выходные дни все стремятся уехать из города, чтобы подпитаться энергией природы. Город нас истощает, а деревья, растения, чистый воздух, чистая вода - наоборот заряжают энергией.

И хорошо, когда есть куда выехать. Еще, конечно, лучше жить за городом. Всех нас тянет к земле и природе. В нас живет естественный инстинкт и стремление жить на земле, прикасаться к ней, общаться с ней. Особенно после 40 лет мы начинаем это явственнее чувствовать. Наблюдаю эту статистику много лет. После 40 многие начинают обзаводиться каким нибудь земельным участком в виде дачи или совсем переезжают жить за город. По возможностям, конечно.

Подробности в аудиоверсии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]