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«Радио России: Приморье. Интервью»: Многогранный поисковый отряд «АвиаПоиск»

«Радио России: Приморье. Интервью»: Многогранный поисковый отряд «АвиаПоиск»

В утреннем прямом эфире "Радио России: Приморье" побывали участники Владивостокского поискового отряда «АвиаПоиск» - Ярослав Ливанский и Олег Балкин. Ребята рассказали, как проводят поиски самолетов, останков военнослужащих, ответили на вопросы о музее отряда, о своих командировках и о тяжелой, но увлекательной и нужной деятельности.

Подробности в аудиоматериале.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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