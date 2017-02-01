ЛюSEA споёт новые песни на «Радио России. Приморье»
31 мая в прямом эфире «Радио России. Приморье» состоится концерт певицы из Владивостока, которую все прекрасно знают под псевдонимом ЛюSEA.
В акустической версии прозвучит не только всем известная «Дороже золота», но и будут представлены новые песни, включая трек «Кошки и коты». Его премьера состоялась в среду на всех цифровых площадках.
31.05, начало в 13:10.
Телефон прямого эфира: 8 (423) 226-00-88.
WhatsApp: +7-914-076-47-00.
«Радио России. Приморье»:
Владивосток 102,1 FM
Находка 101,4 FM
Уссурийск 106,0 FM
online здесь: http://vestiprim.ru/radio_russia_prim.html
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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