Tanya Kim выступила в программе «Ледокол»

В этом выпуске музыкального проекта «Радио России. Приморье» представлены песни Татьяны Ким из города Артёма. Она представит одну студийную запись под называнием «The Sparkle» и две live-песни, которые исполняются впервые.

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com . Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]