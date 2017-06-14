«Унеси меня волна»: 100-й выпуск программы «Ледокол»
В очередном обзорном выпуске программы «Ледокол» на «Радио России. Приморье» представлены песни владивостокских исполнителей.
В 100-м рейсе:
Tes'la;
Vox;
Tanya Kim;
Kat Galamay.
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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