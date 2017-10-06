«Радио России: Приморье» - интервью о развитиии здравоохранения в Приморском крае

В радиостудии ГТРК «Владивосток» Василий Соколов и Татьяна Гладун побеседовали с Анастасией Худченко, главным врачом Владивостокской поликлиники №6, главным внештатным специалистом департамента здравоохранения по амбулаторной поликлинической помощи. В интервью речь пойдет о диспансеризации, ее значении и важности в здоровье социума, о новом порядке в медучереждениях и новом оборудовании, которое закупается для проведения высокотехнологичных диагностик здоровья жителей Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]