«Радио России: Приморье» - интервью о развитиии здравоохранения в Приморском крае
В радиостудии ГТРК «Владивосток» Василий Соколов и Татьяна Гладун побеседовали с Анастасией Худченко, главным врачом Владивостокской поликлиники №6, главным внештатным специалистом департамента здравоохранения по амбулаторной поликлинической помощи. В интервью речь пойдет о диспансеризации, ее значении и важности в здоровье социума, о новом порядке в медучереждениях и новом оборудовании, которое закупается для проведения высокотехнологичных диагностик здоровья жителей Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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