Mescheryakova, ERIN, Jeff и Kasper с новыми треками на «Ледоколе»
В 101-ом выпуске программы «Ледокол» на «Радио России. Приморье» будут представлены новинки месяца с комментариями авторов. В частности, свой привет Владивостоку передадут двое исполнителей из Москвы, связанных с программой «Ледокол».
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
07.06.2019 «Унеси меня волна»: 100-й выпуск программы «Ледокол»
-
07.11.2017 Седьмой обзорный выпуск программы «Ледокол»
-
15.08.2017 «Ледокол»: шестой обзорный выпуск
-
17.08.2018 Eva Star, «Vdox», Рудаков и «Solnceva» в программе «Ледокол»
-
05.05.2017 «Ледокол»: третий обзорный выпуск
-
29.03.2019 Рэпер F-Tyle в программе «Ледокол»
Добавить комментарий