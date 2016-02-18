"Слово прокурору": Бизнес vs коррупции
Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Приморского края Дмитрий Кириченко в студии ГТРК «Владивосток» рассказал Егору Коваленко о способах продиводействия коррупции в предпринимательской среде.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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