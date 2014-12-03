"Слово прокурору": Детей Приморья защищают от деструктивной информации

О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в студии ГТРК «Владивосток» поговорили Егор Коваленко и старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Приморского края Ольга Ниязова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]