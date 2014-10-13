Новости Вести FM Радиопрограммы Радиопрограмма "Слово прокурору" О программе

Сегодня, 10:44
 

"Слово прокурору": Незаконный оборот оружия в Приморье: факты и статистика

"Слово прокурору": Незаконный оборот оружия в Приморье: факты и статистика

В Приморье снижается число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Об этом в интервью Егору Коваленко рассказал прокурор управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Приморского края Сергей Орлов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря