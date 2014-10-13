"Слово прокурору": Незаконный оборот оружия в Приморье: факты и статистика

В Приморье снижается число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Об этом в интервью Егору Коваленко рассказал прокурор управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Приморского края Сергей Орлов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]