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"Краболов" опрокинулся у берегов Приморья. Подробности

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

Сегодня утром стало известно, что возле посёлка Дунай на южном побережье Приморья опрокинулось рыболовное судно "Путятин". Это произошло в пятидесяти метрах от "кометного" пирса. Экипаж из трех человек был эвакуирован. Спасатели наблюдают за состоянием акватории. Уже есть разлив нефтепродуктов. Об экологической катастрофе речи не идёт.

В интервью радиостанции «Вести FM. Владивосток» директор учреждения по делам ГОЧС и пожарной безопасности городского округа ЗАТО город Фокино Приморского края Сергей Семёнов сообщил, что поднимать сейнер предстоит судовладельцу. Редакции радиостанции не удалось найти представителей компании «РПК Посейдон» ни по одному из указанных телефонов: номера либо не существуют, либо он ведёт в квартиру рядовых граждан посёлка Ливадия.

Подробности — в айдиофайле.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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