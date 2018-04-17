Новости Вести FM

Сегодня, 11:30
 

«Радио России: Приморье»: интервью о туристическом потенциале «Земли леопарда»

«Радио России: Приморье»: интервью о туристическом потенциале «Земли леопарда»

Приморье - по истине удивительный край. Необычайные виды, редкие животные и уникальные, живописные места. В эфире «Радио России: Приморье» Василий Соколов и Татьяна Гладун побеседовали с Иваном Раковым - главым специалистом по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда».

Подробности в аудиоматериале.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря