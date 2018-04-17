«Радио России: Приморье»: интервью о туристическом потенциале «Земли леопарда»
Приморье - по истине удивительный край. Необычайные виды, редкие животные и уникальные, живописные места. В эфире «Радио России: Приморье» Василий Соколов и Татьяна Гладун побеседовали с Иваном Раковым - главым специалистом по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда».
Подробности в аудиоматериале.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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