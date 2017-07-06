Новости Общество Вести FM

Сегодня, 10:19
1

Синоптики советуют утепляться владивостокцам

Синоптики советуют утепляться владивостокцам

Сегодня, 28 июня, к Приморью с запада подойдут фронтальные разделы и дождей станет больше. Максимальные температуры станут еще ниже. В континентальных районах - 20-27 тепла. На побережье - прохладно - 11-19.

Во Владивостоке в четверг началось вторжение холодного воздуха с Охотского моря, температура понизилась. В пятницу температурный фон понизится еще на 2-4 градуса. Туман, морось, в конце дня переходящая в дождь. Сильный юго-восточный ветер добавит дискомфорта.

В выходные дни Приморье окажется в зоне фронтальных разделов, которые вызовут в крае дожди разной интенсивности, - сообщила главный редактор сайта "Примпогода" Марина Парфенова. - Жара спадет. Минимальные температуры воздуха - +10 - +15. На востоке края холодно - +4 - +9. Днем по краю от 21 до 26 градусов тепла. На побережье прохладно - +13 - +19.

Во Владивостоке в последние дни июня погода не будет хорошей. Пасмурно. Ветрено. Ожидается морось,  переходящая в дождь. Температурный фон однородный - по ночам 11-13, днем 12-15.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 1

  • Псевдоним / Сегодня, 12:17
    № 1  
     

    вот и хорошо,нахрен жару и духоту.

    0

    [ Цитировать ] [ Жалоба ]

    • MEDIAMETRICS



    Восток 24: Наши вести







    В объективе: дети

    Школьное радио





    Детские Вести

    Отдых у моря