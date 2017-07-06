Синоптики советуют утепляться владивостокцам

Сегодня, 28 июня, к Приморью с запада подойдут фронтальные разделы и дождей станет больше. Максимальные температуры станут еще ниже. В континентальных районах - 20-27 тепла. На побережье - прохладно - 11-19.

Во Владивостоке в четверг началось вторжение холодного воздуха с Охотского моря, температура понизилась. В пятницу температурный фон понизится еще на 2-4 градуса. Туман, морось, в конце дня переходящая в дождь. Сильный юго-восточный ветер добавит дискомфорта.

В выходные дни Приморье окажется в зоне фронтальных разделов, которые вызовут в крае дожди разной интенсивности, - сообщила главный редактор сайта "Примпогода" Марина Парфенова. - Жара спадет. Минимальные температуры воздуха - +10 - +15. На востоке края холодно - +4 - +9. Днем по краю от 21 до 26 градусов тепла. На побережье прохладно - +13 - +19.

Во Владивостоке в последние дни июня погода не будет хорошей. Пасмурно. Ветрено. Ожидается морось, переходящая в дождь. Температурный фон однородный - по ночам 11-13, днем 12-15.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]