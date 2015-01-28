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«Диалоги о культуре»: Миша Wert о портрете "Дерсу Узала"

«Диалоги о культуре»: Миша Wert о портрете "Дерсу Узала"

Гостем программы «Диалоги о культуре» в этот раз стал молодой художник родом из Владивостока Миша Wert. Сейчас он работает в Санкт-Петербурге, рисует в стиле графити и изображает, по большей части, портреты людей. Во Владивосток художника пригласили в рамках фестиваля V-ROX. Задачу поставили следующую: изобразить портрет Дерсу Узала — нанайского охотника, коренного жителя Уссурийского края. Миша Wert блестяще справился с задачей. В приморской столице, в сквере Побратимов появился необычный портрет Дерсу Узала. Труд молодого художника можно свободно посмотреть любому желающему, увиденное произведет впечатление.

Интервью с Мишей Wert в приложенном аудиофайле


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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