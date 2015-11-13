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Программа "Соседи по планете": Новый год в тайге

Что происходит в Уссурийской тайге в морозную новогоднюю ночь? Кто из наших диких соседей будет сыт и доволен, а кому этой зимой не до праздников? Об этом, а также о том, как экологам приходилось встречать Новый год в лесу и о петухе - символе 2017 года, — рассказывает сотрудник Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Василий Солкин.

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