Программа "Соседи по планете": Сохондинский государственный природный биосферный заповедник
Мы расширяем границы нашей программы и приглашаем вас в путешествие по заповедникам в бассейне реки Амур. В этой программе мы рассказываем о Сохондинском государственном природном биосферном заповеднике в южном Забайкалье. Здесь обитают редкие и удивительные животные, которых нет в Приморье. Например, дикий кот манул или антилопа дзерен. Здесь горы и степи, реки, озера и тайга. Впечатлениями от посещения Сохондинского заповедника делится сотрудник Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Василий Солкин.
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